Surnud ja maetud inimese kehas olevad mikroorganismid toodavad koos mulla mikroobidega toiduvõrgustikke. See on teatud mõttes elu pärast surma.

Inimkehas on umbes 37 triljonit rakku , mis tagavad elu koos siseelundite, sidekoe ja muuga. Meie organismis olevad mikroorganismid mängivad samuti tähtsat rolli, aidates näiteks toitu seedida või kaitsta nakkuste eest, kirjutab Helsingin Sanomat ajakirjanik Timo Paukku .

Nendel sümbiontidel ehk organismidel, kes elavad koos teise organismiga, on oma roll täita ka pärast seda, kui inimkeha on juba mulla all ja laguneb ning isegi pärast lagunemist.