TAEVAKIVID RÄÄGIVAD ⟩ Asteroid Reiki: kellel on potentsiaal energeetiliseks tervendamiseks?

Alternaatiivravitsejal ja teadjanaisel Mai-Agate Väljatagal on aga Reiki ühenduses Merkuuriga, mõlemad mitte väga kaugel Päikesest (5 orbi). Siin võib toimuda tervendamine läbi mõistmise ja suhtlemise ning jällegi, ühendus Päikesega räägib, et see on tema põhiolemuses.

Luule Viilmal, kes oli korraga arst ja mõtteravi edendaja, oli sünnikaardis Reiki ühenduses Saturniga. Siin on justkui vormi ja struktuuri (Saturn) kokku toomine energeetilise tervendamisega. Ta püüdis ühendada traditsioonilist ja ebatraditsioonilist. Samuti viitab see seis, et kuigi tema teel oli ilmselt ka palju takistusi, siis kogemused seoses energeetilise tervendamisega olid osa tema elutööst. Seal, kus on Saturn, peame olema tõsised ja tegema suurt tööd.

Gunnar Aarmal oli Reiki trigoonis Pluutoga ja kvadraadis Chironiga - see näitab sügavat huvi läbimurde vastu, mida võib tuua energeetiline tervendamine. Samuti viitab see seis väga tugevale energeetikale. Ka Mikao Usuil oli Reiki aspektis Pluuto ja Chironiga.

Paljude eestlaste lemmikul Ants Rootslasel on aga Reiki ühenduses Veenusega, mis näitab, et energeetiline tervendamine võib tuua talle populaarsust (eriti naiste seas) ja küllust, aga ka seda, et siin on võime tervendada läbi armastuse ning see algab enesearmastusest.

Holistika Instituudi loojal Marina Paula Eberthil on Reiki sekstiilis Merkuuriga, kvadraadis Marsiga, trigoonis Neptuuniga ja opositsioonis Pluutoga - pole ime, et tema elutöö on seotud holistilise tervenemise edendamisega.