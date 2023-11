VIIMANE VÕIMALUS ⟩ Kuulsa saksa DJ selle aasta viimane Euroopa kontsert toimub Tallinnas

Selle sügise üks oodatuim õhtu on 4. november, sest just siis toimub Tondiraba jäähallis viiendat korda Skandinaavia ja Baltikumi suurim võitlusspordiüritus The League! Sel korral koostöös Elu24-ga, mis toob lugejateni otsepildi The League võistluse telgitagusest ja erilised intervjuud.

Õhtu teeb erakordseks see, et võistlustulle astub pärast kaheaastast pausi profimatšidest ei keegi muu kui kunagine maailmameister Maksim Vorovski.

Värskelt taas isaks saanud 35-aastane Vorovski on üks edukamaid Eesti kikkpoksijaid. Karjääri jooksul on ta kogunud 33 võitu ja viis kaotust. Vorovski tiitlite seas on Balti K1 kikkpoksi meister amatööride seas ja 2021 KOK maailmameister. Oma viimase profimatši tegi Vorovski 2021. aastal ja nüüd on ta tagasi tippvormis, et astuda areenile viiendat korda toimuval The League'il.

Kikkpoksija Maksim Vorovski. Foto: The League

Adrenaliinirohke õhtu jooksul astuvad lisaks Vorovskile võitlustulle Eesti parimad võitlejad, teiste seas Hendrik Themas, Maikel Astur, Ott Remmer ja Edvin Erik Kibus. Nende vastasteks tugevad külalisvõitlejad välismaalt.

Õhtu lõpetab ürituse ametlik järelpidu «Aftermatch», kus astub peaesinejana üles Saksa elektroonilise tantsumuusika DJ ja produtsent ATB. Kusjuures kuulus saksa DJ annab Tallinnas oma selle aasta viimase Euroopa kontserdi.

Oma esimese singliga «9 PM (Till You Come)» jõudis mees kohe Briti muusikaedetabeli esikohale. Sealt jätkus edu, mis tõstis artisti maailma top DJde hulka. Oma tegutsemisaja jooksul on artist välja andnud 11 albumit. Tantsupõrandaid on hullutanud ATB hitid «Don't Stop», «Killer», «The Summer» ja paljud teised.