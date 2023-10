VIDEOINTERVJUU ⟩ Tõsielustaarid Seidi Voogre ja Ada Nelke elust täna: tähelend on möödunud, peame uue ja ägedaga välja tulema

Enne moeteemadasse sukeldumist on paslik meenutada, et kevadel Ada ja Seidiga kohtudes valmistusid tõsielustaarid suve vastu võtma autoroolis. Lubati, et load saavad tehtud, et ringsõit mööda Eestimaa teid saaks alata. Kas plaan on nüüd täidetud?