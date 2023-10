VIDEO ⟩ Tallinna-Tartu maanteel sõidavad liiklejad lumesajuga võidu. «Päris hirmutav, sest meil on suverehvid»

«Kõik maa on valge ja põllud on õrna valge lumekihi all,» ütleb ta toimetusele saadetud kirjas. «Päris hirmutav, sest meil on suverehvid,» lisab ta ning jagab videosid teeoludest Tallinna-Tartu maanteel.

«Tuletame kõikidele liiklejatele meelde, et teed võivad olla libedad. Meie hooldepartnerid on valmis tegema teedel libedustõrjet, ent tuleb arvestada, et see võtab aega,» ütles transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. «Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, eriti neil, kes pole jõudnud vahetada suverehve talverehvide vastu.»