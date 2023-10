Kogu maailmas on leidnud vastukaja, kuidas Palestiina terroriorganisatsioon Hamas on tapnud Iisraelis vähemalt 1400 inimest ja võtnud enam kui sada pantvangi. Seda eriti Kesk- ja Ida-Euroopas, kus on tugevad juudisidemed ja mälestused holokaustist.