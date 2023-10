FOTO ⟩ «Mine p***e Kaja!» Tallinna tänavatel äratab tähelepanu kleebisega sõiduk

«Meistriteos,» jagab Aljona-nimeline naine Facebooki grupis «Venekeelne Eesti» fotot pealinna tänaval sõitvast autost, mille tagaklaasile on kirjutatud «Mine p***e Kaja!» ja «P***e kütusekulu».

Alles septembri lõpus kirjutasime, et Tallinna tänavatel liiguvad provokatiivsete kleepsudega sõidukid. Nimelt agiteeris üks noormees autodele kleepima venekeelset silti «Ma olen venelane».

Toona sõnas politsei, et ühe juhi suhtes on algatatud menetlus. Kümmekonnal on aga palutud kleebised autolt eemaldada. «Meie eesmärk on hoida ära konflikte ja ennetada ohtu, et kellegi vara kahjustatakse. Vestleme inimestega ja uurime, mis eesmärgil nad selle sõnumi auto peale pannud on. Selgitame, et sellised sõnumid on provotseerivad ja tekitavad konflikte,» ütles Kirss toona.

Ka kõnealuse foto kohta, kus on näha autot, mille tagaklaasil «ilutseb» «Mine p***e Kaja!», küsitakse, millal politsei reageerib. «Miks peaks? Meil on demokraatia ja sõnavabadus,» öeldakse vastuseks.

Vaata fotot SIIT!

Kommentaariumis selgub, et see ei ole sugugi ainus auto, kus taoline kleeps on.