Ajakirjanik kinnitas fotodega, et naine kaotas oma kodu. Gazalanna otsustas jääda, kui tuhanded teised läksid ellujäämiseks lõunasse.

«Minu kodu hävitas Iisraeli õhurünnak, kuid just see on põhjus, miks ma otsustasin Gazasse jääda. Ja ma ei ole seotud ühegi poliitilise ega sõjalise jõuga,» kinnitas Barakat, kelle sõnul muutub olukord seal iga päevaga aina hullemaks.