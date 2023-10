OLED NENDE SEAS? ⟩ Nende kolme sodiaagimärgi eluenergia ja motivatsioon on nüüd tõusujoonel

Füüsilist energiat, motivatsiooni, kirge ja ambitsiooni juhtiv planeet Marss jõudis 12. oktoobril Skorpionisse , mis on üks selle planeedi kodumärke. Marsi asetus Skorpionis on väga tugev, kuna planeedi omadused saavad tulla välja võimsal ja vastupandamatul kujul.

Paljud inimesed võivad tunda, et sisemine jõud, sihikindlus ning kirglikkus elu suhtes hakkavad viimaks taastuma pärast Marsi viibimist ebalevas Kaaludes. Ent mõnede sodiaagimärkide esindajad on eriti õnnelikud, kuna kogevad tugevalt, et on valmis uuteks vallutusteks, neid valdab loometuhin või hoopis tärkab seksuaalsus uue leegiga. Elu hakkab neis uutmoodi pulbitsema.