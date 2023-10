34-aastase Robert Owensi surnukeha leiti China Grove'ist. Tema perekond avastas, et muru niitma tellitud mees niitis mehe peaaegu alasti surnukeha ümber, kuna arvas, et see on kaunistus. Hiljem tegi keegi teine õudse avastuse, et see on siiski surnud inimene, teatab Yahoo News.