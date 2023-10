FOTO ⟩ Politseinikud päästsid vigase linnu: kuna liiklus oli tihe ja linnuke ei reageerinud, keerasime kohe ringi

«Teisipäeva hommikul kella 8 ajal jäi meie Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullile mööda Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteed sõites Kirna kandis autotulede valgusvihku keegi, kes istus sõidutee servas. Patrullpolitseinikud Tuuli ja Heigo läksid kontrollima ja avastasid, et sõidutee servas istus händkakk, kelle tiib ja üks silm olid saanud viga,» kirjutab Lääne prefektuur Facebooki postituses.

«Hirmunud kakk hakkas esmalt kraavi poole põgenema, kuid õnneks said politseinikud ta turvaliselt kätte ja varsti oli ta ohutus kohas politseinik Tuuli süles. Politseinikud viisid viga saanud linnu Eesti Metsloomade Ühingu inimeste kätte, kes võtsid ta enda hoole alla ja organiseerisid talle vajalikku abi.»

Patrullpolitseinik Tuuli sõnas toimetusele, et kuna liiklus oli sel ajal väga tihe ja linnuke ei reageerinud mööduvatele sõidukitele, pöörasid nad otsa koheselt ümber ja läksid olukorda kontrollima. «Saime aru, et kaku tiib ja silm on vigastatud. Lähenedes püüdis lind kraavi poole põgeneda aga saime ta ilusti kätte,» meenutas ta.