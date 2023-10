Briti jalgpallitähe modellist ekskallim suri 38-aastaselt

Londonis elanud Tabby Browni surma kinnitas välismeediale tema endine mänedžer, vahendab New York Post . Näitlejana ja modellina tuntuks saanud Brown tegutses viimastel aastatel sisuloojana. Tema Instagrami kontol on üle 315 000 fänni.

Oma ühismeedia kontol ei olnud Brown viimastel kuudel eriti aktiivne. Viimane postitus Instagramis pärineb 2022. aasta veebruarist. Küll aga jagas Brown postitusi oma Instagrami lugudes ja seda vähemalt 15 nädalat tagasi. Need postitused salvestas sisulooja ka oma profiilile.

2012. aastal avaldas ta USA räpparile Snoop Doggile antud intervjuus, et ta hakkas modellindusega tegelema pärast seda, kui ta oli omandanud turunduses magistrikraadi.

«Siis ühel päeval sain ma Virgin Atlanticu reklaami ja pärast seda mõistsin, et kui reklaamide eest saab nii palju raha, et miks mitte?» rääkis Brown enam kui kümme aastat tagasi. Brown osales ka tõsielusaates «The Bachelor» Briti versioonis.

«Ta ütles, et tahab pere luua,» ütles Brown 2013. aastal intervjuus. Kuid nende suhe purunes, kui Brown sai teada, et Balotelli ootab koos oma ekskallimaga last.