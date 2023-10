VIDEO ⟩ Kultuuriprodutsent Charlene Rennit on lapseootel: rõõmustan selle üle, et mu kehas on kaks südant

Kunagine seltskonnatäht Charlene Rennit, kes säras sügisesel Tallinn Fashion Weekil modellina, tunnistab, et on lapseootel. Alles möödunud aastal 33 aastat vanemast fotograafist Bobby Sagerist lahku läinud Rennit on pööranud elus uue lehekülje. «Nii minu kui kõhubeebiga on kõik hästi,» ütleb ta rõõmsalt.