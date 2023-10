Esmaspäeval leidis Harju maakohus, et Brigitte Susanne Hundil ja BSH OÜ-l on kohustus lõpetada Delfi Meedia ASile kuuluvate fotode levitamine seltskonnastaari raamatus. Nimelt on seltskonnatäht kasutanud enda raamatus «Ärahellitatud printsess» fotosid ilma nende õiguste omajate nõusolekuta.