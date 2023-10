VIDEO ⟩ Meeleavaldaja kohtumaja ees ja süüdistatav kohtupingis kinnitasid mõlemad enda peale plakatid

Sel nädalal leidis Tartu maakohtus aset järjekordne istung sudaanlase Muhammad Ibrahim Uthmani kohtuasjas. Vägistamise eest karistust kandev mees on vanglas pahuksisse sattunud nii kaasvangi kui ka vangivalvuritega ja seisab seetõttu taas kohtu ees. Igal istungil on Uthmanil pruuni vanglariietuse peale kleebitud paber sõnumiga, mis palub lõpetada tema diskrimineerimise. Sel istungil oli tema protestisilt veelgi pikenenud ja värviliste tähtedega seisis paberil: «Ärge olge minu suhtes rassistlikud. Ma olen inimene nagu teiegi! Häbi teile! 4 aastat vanglas ilma igasuguse põhjuseta! Uurige minu kohtuasja.» Uthman ise leiab, et ta on süütu ja teda lihtsalt kiusatakse.