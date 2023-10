SINA KA? ⟩ Need neli sodiaagimärki oskavad elada tõeliselt hetkes

Kui elad tõeliselt hetkes, siis ei ole minevikul ega tulevikul sinu jaoks nii suurt tähendust kui sellel, mis on praegu . Oskus elada olevikus on oskus võtta maksimum sellest, mis parajasti toimub.

Kui läheneda siin puhtakujulistele sodiaagimärkidele (mida ei saa öelda mitte ühegi inimese kohta), siis mõne tähemärgi jaoks tähendabki just see õiget elamisviisi. Nad juhinduvad oma hetkelisest intuitsioonist, kirest ja instinktidest ega muretse pikalt mineviku või tuleviku pärast. Teiste sodiaagimärkide jaoks on see aga kohutav viis, kuidas elada – kuidas üldse saab elada ilma kohusetundeta, nii et iga järgmine samm on alati mõistatus?