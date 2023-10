«KEILA KOOLI HIRM» ⟩ Kooliõpetajate fotodest meisterdatakse TikToki videoid. Politsei: see ei ole kuidagi aktsepteeritav

«Taolisi kontosid tehakse üle Eesti. Kahjuks tundub, et see on kasvav trend, millega noored kaasa lähevad,» nendib veebipolitseinik Getter Kangur, rääkides TikToki kontodest, kuhu postitatakse kooliõpetajatest ilma nende nõusolekuta fotosid. Keila kooli direktori kohusetäitja tunnistab, et nad suhtlevad ka politseiga.