ROMANTILINE VIDEO ⟩ Daniel Levi pühendas esimese sooloalbumi abikaasale: iga aasta 14. veebruaril kinkisin talle uusi kogumikke

Äsjailmunud album «14/02» on pühendatud Danieli pikaaegsele kaaslasele ja abikaasale Elerile ning on saanud inspiratsiooni kooli ajal neiule kingitud mixtape'idest.

«Lauludega saab öelda kellelegi midagi, milleks sul endal pole õigeid sõnu või julgust ja keskkoolis polnud mul kumbagi. Sellepärast otsustasingi ühele tüdrukule, kes mulle väga-väga meeldis, teha mixtape'i. Nii hakkasingi igal aastal just 14. veebruaril kinkima talle aina uusi kogumikke – sellest ka albumi nimi. Kui olin 17, salvestasin juba talle ka ühe enda laulu, mida vana nailonkeeltega kitarril mängisin, ja kõrvetasin ka selle CD-le. Nüüdseks on möödunud palju aastaid, aga ma laulan ikka veel laule, mis räägivad temast,» räägib Daniel albumi tähendusest.

Muusik filmis salaja enda abikaasa Eleri Viinalassi reaktsiooni, kui ta nägi albumikaasi. Paar on olnud abielus 12 aastat ja hakkasid käima 9. klassis. Pilt albumi tagakaanel oligi tehtud siis, kui paar oli äsja kokku läinud. Esikaane pilt on romantiline foto paarikesest suudlemas.

Albumil «14/02» on kaheksa lugu, millest kõik on kirjutanud Daniel ise koostöös erinevate laulukirjutajate ja produtsentidega Hollandist, Rootsist, Soomest ja Eestist.

«Milline privileeg oli töötada kõigi nende uskumatute talentidega, kes aitasid mu toored ideed millekski terviklikuks muuta. Clifford Goilo, kes produtseeris viis lugu kaheksast, tegi tõesti täiesti suurepärast tööd. Tema mitmekülgsus ja võime laulu keskel žanre vahetama oli kuidagi nii vabastav ja andis tooni kogu albumile. Olen õnnelik, et Ashley Krajewski lisas oma puudutuse kõigile nendele lugudele, miksides kogu albumi. Tema võime sõlmida lugude ühendusniidid oli väga väärtuslik,» räägib Daniel.

Albumilt, mis on välja antud Suurbritannia plaadifirmaga NCS (NoCopyrightSounds), on varem ilmunud singlid «Down For Anything», «Clown Around» ja «Honey», mis nägi ilmavalgust alles paar nädalat tagasi.