Seltskonnatähe Brigitte Susanne Hundi raamatus jääb silma lõik, kus Hunt väidab, et sisulooja Kristina Pärtelpoeg on talle kätega kallale läinud. Pärtelpoja sõnul on tegu aga valeväitega.

«See on lausvale. Ka minuni on jõudnud see infokilluke, ent ma tõesti ei taha BSH raamatust rääkida. Olen kindel, et sellenädalasel vestlusõhtul koos Anu Saagimiga tuleb see kindlasti jutuks ja siis olen valmis vastama nii publikule kui ka ajakirjanikele,» lausub Pärtelpoeg.