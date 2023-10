Robert Sarv BSH raamatumüügi peatamisest: ilmselt oli soov Brigittet kottida

Eile otsustas Harju maakohus, et Brigitte Susanne Hundi «Ärahellitatud printsessi» raamatute müük on peatatud kuni 23. oktoobrini. Kuigi uudis selle kohta šokeeris paljusid, jääb Hunti kohtus mitu korda esindanud jurist Robert Sarv otsusest kuuldes siiski rahulikuks. «Kuigi Brigitte pakkus kokkulepet ja soovis Delfiga maha istuda, siis Delfi otsustas ikkagi joosta kohtusse, mis näitab omakorda seda, et meediamaja ei soovi leida rahumeelset lahendust, vaid pigem on nende soov Brigittet lihtsalt kottida,» nendib Sarv.