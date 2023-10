Sudaanlase Muhammad Ibrahim Uthmani istung algas Võrumaa proua protestiga kohtumaja ees

Teisipäeva hommikul kella kümne ajal võis Tartu maakohtu ees näha seismas nooruslikku prouat, kes hoidis enda ees kahte plakatit. Üks plakat oli naisel kinnitatud ka seljale. «Olen tulnud siia selleks, et protestida illegaalide siiatoomise vastu. Võrus võib näha juba hommikul vara bussi peal illegaale,» räägib Tamara Jegorov, kelle varasem kogemus on teinud ta sisserändajate suhtes ettevaatlikuks. «Asi pole nahavärvis, vaid agressiivses käitumises. Nad tulevad siia ja hakkavad kamandama ning see on probleem. Sinu asjad jäävad lihtsalt neile ette. Su koer jääb neile ette, su auto jääb neile ette, nad hakkavad siin kõiki asju enda omaks pidama,» räägib proua.