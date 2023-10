VIDEOINTERVJUU ⟩ Restoraniärimees Sten-Erik Jantson toob lauluväljakule tagasi Õllesummeri: festivali ala ja melu on seal oma parimas võtmes

2018. aastal peatunud Õllesummeri traditsioon teeb järgmisel aastal läbi uuestisünni, taastades mitmeid vanu traditsioone ja luues uusi. 1994. aastal alguse saanud festivali juures on tagasi ka Õllesummeri idee autor Riho Rõõmus . «Selle meeskonna üks ja ühine eesmärk on teha üritusest Põhjamaade suurim meelelahutusfestival. Kõikidele midagi,» ütles Rõõmus ja lisas, et olulisim on pakkuda head meelelahutust võimalikult laiale sihtrühmale ja igas vanuses külastajale.

«Ma arvan, et see festivali ala ja melu on seal oma parimas võtmes,» lisas Jantson. Hekkonens aga sõnas, et juba käib töö ka selle nimel, et põnevaid uuendusi rahvale peagi teatavaks teha. «Meil on teada, kuhu me liigume, eesmärgid on seatud ja nüüd on vaja lihtsalt tööd teha,» ütles peaprodutsent.