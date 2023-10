HUMOORIKAS VIDEO ⟩ Ott Leplandi ja Andres Puuseppa saatis India reisil õnnetuste jada: see lõi sõna otseses mõttes põhja alt ära!

«Me sõitsime Andresega kahekesi rixa peal (mootorratas, mille taha on paigutatud istmed – toim) ja mina siis muidugi hakkasin seal videot tegema, et «Oi-oi, kuidas siis on, kui tore», filmisin Puuseppa ja ühel hetkel oli plaksti ja lihtsalt telefon võeti käest ära sõidu pealt! Kaks noormeest mootorrattaga sõitsid mööda ja üks vend lihtsalt tõmbas mul telefoni käest ära!» kirjeldab Ott juhtunut.