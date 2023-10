Sonda kortermaja elanike pelletikaminad osutusid äkitselt ohtlikuks: kõik kütavad, aga meid on hambu võetud

«Kuuuurija» saates rääkisid Ida-Virumaal Sondas elavad prouad, kuidas äkitselt tuli nende majaelanikele vallast kiri, et nende korterites olevad pelletikaminad on ohtlikud. «Kõigil on sama mure. Ahjud seisavad... tuli kiri, et kui panen kütma, siis maksan trahvi 100 eurot,» nentis üks pelletiahju omanik.

Saates rääkinud Lidia ostis enda ahju Rakvere Toru-Jüri poest seitse aastat tagasi. «Öeldi, et seda võib korterisse panna, et siin pole kuskil kirja, et ei tohi,» on proua nõutud. Nimelt kasutas ta aastaid küttekeha probleemideta, kuniks äkitselt tegi juhuslik mööduja päästeametile kaebuse, et Lidia korstnast purskab tuld. «Tal on nii palju andureid peal, et kui midagi on valesti, siis ta lülitab välja ja kustutab tule ära,» nentis Lidia, et ahi ei saa kuidagi tuld pursata. «Ta ei saa seda teha lihtsalt!»