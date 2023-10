KATRIN PAUTS ⟩ Rämpskirjandust mõnitada on lausa kohustus

Ma ei hakka ühtki sellist raamatut nimetama, kuna viimasel ajal ei saa kedagi ilma kohtuasja kartmata kritiseerida. Küll kõik teavad niigi, millest ja kellest jutt. Kõne all pole ka ju ainult üks autor, vaid taolisi trükiseid on ilmunud kahjuks kaugelt rohkem. Sellepärast see mind häiribki – rämpsteosed on uus trend. Isekirjastamine pole patt, kui seda korralikult teha: palgata toimetaja, korrektor ning professionaalne kujundaja. End tõsiselt võtvad autorid nii teevadki. See kõik muidugi maksab ja sellepärast ei saa tõsiseltvõetav kirjanik Eestis kunagi miljonäriks.