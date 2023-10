Juku-Kalle Raid: Hiina kommarite "suur ajalooline marss" kestab juba 90 aastat

1934. aasta 16. oktoobril, niisiis 89 aastat tagasi, alustas Hiina tulevane kommarist diktaator Mao oma niinimetatud ajaloolist "Suurt marssi", mis viis ta lõpuks võimule. See marss kestab teatud mõttes tänaseni, kirjutab Juku-Kalle Raid. Punahiina esmaülesandeks on muidugi vallutada Taiwan. Need plaanid on muutunud üha varjamatumaks seoses Venemaa rünnakuga Ukrainale ning Hamasi löökidega Iisraeli pihta.