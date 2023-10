Euroopa rohukonnad (Rana temporaria) on tuntud kui plahvatuslikud kopuleerujad, kogunedes kümnete kaupa tiikidesse paarituma. Tavaliselt on isaseid rohkem kui emaseid, mis tähendab, et kuus või enam isast võivad korraga üritada emasega paarituda ehk tekib niinimetatud paaritumisspall, kirjutab Live Science.