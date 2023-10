ELU ILMA ELEKTRITA ⟩ «Kuuuurijast» tuntud Eerik: käime naabri juures viie euro eest telefoni laadimas

Mulgi vallas Ereste külas elavad Urve ja Eerik ,kes on oma tegemistega «Kuuuurija» saates olnud koguni mitu korda. Inimesed on saanud oma silmaga näha, kuidas normaalses seisus üleantud korter muutub elanike käe all lühikese ajaga elamiskõlbmatuks kohaks, kus puudub nii küttekolle kui ka võimalus ennast pesta.

Suur hulk maksmata arveid on viinud Urve ja Eeriku olukorda, kus nad peavad hakkama saama nii vee kui ka elektrita. Elanikud ise leiavad, et neile on tehtud suurt ülekohut, et ära on võetud elutähtsad asjad nagu elekter ja vesi. «Neljapäeval lähme juristi juurde. Meile soovitati ühte juristi. See olukord on liig mis liig juba,» ütleb Eerik.