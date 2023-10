«Ma olen kannatanud aasta ja kaheksa kuud! Elan selle probleemiga ja mul polnud lihtsalt muud varianti,» räägib Kaie «Kuuuurija» saates. Naisel on olnud mure oma esihammastega ja sellega, kuidas hambaarst need lihtsalt tuksi keeras.

Naine räägib saates, et tema esihammastes esines põletikku ja samuti oli vaja ümber teha üks vana töö, millega ta rahul ei olnud. Just raha puudumise tõttu oli hambaarsti juurde minemine aga veninud, kuid kui naisel oli raha koos, otsustas ta kogu oma suu korda teha. Kuna Kaie on hambaarst doktor Priit Lillega pärit samast kandist, siis otsustas ta tema juurde minna. «Tänu sellele usaldasin teda,» tunnistab Kaie.