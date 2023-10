Hamas ründas 7. oktoobril Gaza piiri lähedasi Iisraeli kibutse ja Negevi kõrbes toimunud muusikafestivali, tappes vähemalt 1400 iisraellast. Iisrael vastas sellega, et ründas rakettidega Gaza sektorit, mis on üks kahest lahusolevast Palestiina alast. Teine on Jordani Läänekallas.