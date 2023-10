INTERVJUU ⟩ «Nii säästan umbes 250 eurot kuus!» Eesti mees jagab TikTokis uskumatult odavaid retsepte

TikTokis on kuulsust kogumas kanal nimega @odav.lihtne.food, milles üks Eesti mees on võtnud endale missiooni aidata inimestel taskukohaselt maitsvaid toite valmistada. Keskmiste praadide hinnad jäävad vaid ühe kuni kolme euro kanti.

«Inflatsioon on suur ja toit on kallimaks läinud. Ka inimesed minu ümber on tihti kurtnud, et ei ole üldse raha normaalse söögi jaoks. Mina aga arvan, et enamik inimeste toidu ostmise harjumused ei ole sugugi kiita – kes tellib nädalas kolm kuni neli korda toitu koju, kes sööb aga kolm korda nädalas lõhe või veiseliha. Ja siis imestatakse, miks kulub kuus toidule üle 400 euro,» selgitab TikToki kanali loonud mees.

Tema soovib kerge meelelahutuse saatel tutvustada lihtsaid retsepte, mis oleksid võimalikult soodsad ja maitsvad. «Pikemas pildis loodan, et see aitab paljudel inimestel kodudes raha säästa,» räägib ta.

Kanali looja soovib aga ise jääda anonüümseks, et kanali tähelepanu oleks lihtsatel ja soodsatel toitudel. «Anonüümsus jätab vaatajale ka natuke ruumi fantaasiaks – kas see toiduvalmistaja on ehitusmees või hoopiski tipp-poliitik,» räägib anonüümne tiktokker.

Kokkab kirega