NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädalalõpp võib kujuneda päris pingeliseks, kuid tuua ka vajaliku läbimurde

See on päris oluline aeg, sest siin saab võimalikuks läbimurre mingis vanas dünaamikas, mis ei lase edasi areneda. Kui Marss asus samas kohas, kus nüüd Merkuur ja Päike, ning oli pinges Pluutoga, räsis meid suur torm, algas sõda Iisraelis, purunes gaasijuhe Soome lahes – see kord võib seis tuua olulise muutuse nendes samades küsimustes, mis siis käivitusid.

See on siin kõigest üks võimalikkus – Pluuto transformeeriv vägi on olemas, et vanu mustreid muuta, kuid mitte alati ei too see lahing võitu. Kui olukorrad on läbiteadvustamata, võib tunduda, et vana mugavustsoon on just see, millest peab kogu jõuga kinni hoidma.

Pühapäeva varahommikul viibib Veenus trigoonis Jupiteriga ja õhtul Merkuur trigoonis Saturniga. Üle pika aja on päev, mil üldseisudes on vaid harmoonilised aspektid! Esiteks on see tõesti äärmiselt hea päev puhkamiseks ja teiseks annab lootust, et sellele eelnenud transformatiivne Pluuto pingeseis võib tuua ka positiivseid tulemusi.

Sel päeval on energiad stabiilsemad, kuigi oleme endiselt keset varjutuste perioodi ja kuuvarjutus on alles ees. Päeva esimeses pooles on tõesti lõõgastav energia, mis tuletab meelde, et vahepeal võib ka hinge tõmmata ja elust rõõmu tunda. Päeva teises pooles on mõistus töökas ja selge ning on hästi aru saada, mida teha on vaja. Praktilised tegevused sujuvad voolavalt.

Taevaseise avab Margit Korbe. Foto: Erakogu