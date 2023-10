End USA maratonil ületanud Kertu Jukkum: pillisin nagu titt

Maailmarändur ja jooksufanatt Kertu Jukkum avaldas ühismeedias, et käis nädalavahetusel üle 42 kilomeetri kestev Detroiti maratonil. 1978. aastast alates korraldatava maratoni teekonnal jooksevad osalejad osa maratonist Kanadas.

lunisin. Piiripolitsei keeldus – rada viib Kanadasse ja viimase hetke pakkumistele pole ruumi,« meenutas Kertu ühismeedias, ««Ma tulen tagasi,» lubasin ametnikule ja ma tulin. Ainsa eestlasena maratoni stardis.»

«Tahtsin nutta – rõõmust ja tänulikkusest.» – Kertu Jukkum

Kertu tõdes, et on viimastel kuudel liiga palju maratone jooksnud, lõpetanud ka pooltriatloni. «Siiski ei pidanud ma paljuks oma lemmiktreenerilt Pirksaarelt uurida, et kas võiksin Detrodis joosta alla maagilise nelja tunni piiri? Õnneks vastas ta resoluutselt: «Ei, selleks tuleb kõigepealt puhata ja seejärel treenida kava järgi.»»

Nõnda läks alla neljatunnisest maratonist unistav Kertu Detroiti maratoni nautima, enda sõnul lootust hellitamata. «Päikesetõusul üle imelise jõe Kanadasse ja tagasi Ameerikasse – kilomeetrid möödusid jalge all liiga kiiresti, aga ma nautisin iga kilomeetrit.»

Ühel hetkel hakkas Kertu siiski lootma: «Poolmaraton selja tagasi, hakkasin hellitama lootust – ehk ma siiski jooksen selles võrratus karakteriga linnas alla nelja tunni. Kilomeetrid läksid, õnnetunne ja lootus aina kasvasid.»

Viimaste kilomeetrite eel oli Kertu veendunud, et just sel maratonil suudab ta end ületada. Ja suutis.

«Ületasin finišijoone ajaga 3:52:56. See on 22 minutit parem aeg, kui senine parim Chicagos. Ja ma pillisin nagu titt seal Detroidi südalinnas,» tõdes Kertu suurest rõõmus oma Instagrami postituses. «Tahtsin nutta – rõõmust ja tänulikkusest.»

Postituses tänas Kertu neid, kes teda selle saavutuse juures tänada soovis: «Aitäh, Margus, et oled suunanud ja juhendanud. Aitäh, kõik mu hullud (jooksu)sõbrad, kes olete alati valmis ühistrenniks. Aitäh, Agnes, parim support, keda endale soovida. Aitäh, Maria ja Liivika, et lubasite ja tulite Detroiti jooksma. PS! Ma loodan, et õhtuks saab järgmine jooks paika ja miks mitte maraton!»