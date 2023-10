«Meil oli tõesti lutikatega mure ainult selles ühes konkreetses toas ja selle kahtlustuse kinnitas ka spetsialist,» avaldas maineka Tallinna hotelli juhataja. Ta kinnitas, et lutikaprobleem saadi kontrolli alla ja see ei ole nende jaoks enam igapäevane mure, ning lisas: «Lutikad ei ole viimastel aastatel maailma tekkinud, nad on alati olnud.»