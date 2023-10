Brigitte kauaoodatud raamat «Ärahellitatud printsess». Tema enda poolt taevani kiidetud üllitis – ilmselt ainuke omataoline, mida ümbritsevad skandaalid, ei lõppe. Nõudekirjad justkui püstolikuulid, mis raamatule igast ilmakaarest üritavad pihta saada, kõmuline kaanefoto ja hinnapoliitika, mis ilmselt ka tarbijakaitseameti koridorides viimastel nädalatel põnevaid arutelusid on tekitanud.

Mida sellest raamatust siis oodata? Kujutagem ette, et tegu on justkui kümme tundi kestva Brigitte Instagrami story’ga, mida ta oma kodus diivanil teeb. Ka raamat on üles ehitatud sellise sõnastusega, mida lugedes kõlab peas Brigitte hääl, kui ta enda jälgijatega videos jutustab.