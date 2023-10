FOTO ⟩ Virn pitsasid ootas vanalinna restorani letil tund aega kullerit

«Täna, vihmasel päeval, aga tegelikult sellepärast, et Controvento pitsad pidid väga maitsvad olema, pidid 21 pitsat Boltiga koju viidama kell 16.00,» kirjutab restoran oma Facebooki kontol. «Üks kuller on siin, kotti mahub vaid seitse pitsat. Ootame veel kahte kullerit, kes ülejäänud pitsad ära võtavad. Millal tulevad, keegi ei tea. Ootajale aga tundub ootamine väga pikk,» seisab restorani ühismeedia lehel. «Kell on 16.50 ja kahte kullerit pole ikka veel. Kell 17.00 ja nad ongi kohal, aga pitsa on juba külm! Kas see on kullerteenus, mida me peaksime reklaamima? Kindlasti mitte.»