Lugu sellest, kuidas Tibon oma perekonna päästis, on lisaks Postimehele kajastanud meediaväljaanded üle maailma ning Insider vahendab, et Noami silmapaistvat vaprust on sotsiaalmeedias kiidetud ning ta on kuulutatud «päriselu Bryan Millsiks». Bryan Mills oli Liam Neesoni poolt 2008. aasta põnevusfilmis «Taken» kehastatud tegelaskuju. Tegu on spiooniga, kes päästab oma teismelise tütre inimkaubitsejate käest.