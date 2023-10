Kui eestlasi hullutab pea et iga päev uus Brigitte Susanne Hundiga seonduv skandaal, siis Austraalias elav fitnesskaunitar Kaisa Kuusnõmm sõnas oma fännide küsimustele vastates, et ta ise viimaste arengutega üldse kursis pole ning tema kokkupuude Brigittega on vaid positiivne!