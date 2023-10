GALERII ⟩ Müstiline mustkunsti nädalavahetus toob Tartus kokku tõelised võlukunsti fännid

«Mustkunst on niši asi ja eriline, sa pead kuidagiviisi selle peale sattuma, sa ei lähe seda ise otsima,» ütleb Eesti parim naismustkunstnik Irene Kivaste , kes sel nädalavahetusel toimuvatel mustkunstiõhtutel «Maa maagia» esineb. «Meid, mustkunstnikke pole palju. Ja neid avalikke sõusid, olen Eestis tagasi olnud neli aastat ja avalikke sõusid on mul olnud kolm-neli korda, pigem käin firmaüritustel, juubelitel, pulmadel,» räägib Kivaste.

Taoline avalik üritus eriti eriline, sest kohal on ka Walter Maffei , kellega Irene tutvus Itaalias, kus eestlanna aastaid elas. «Ta on üks nendest, kes mind koolitas ja aitas.» Maffei ongi Eestis vaid kolm päeva, et reedest pühapäevani Tartus Eesti Põllumajandusmuuseumis mustkunstietendusi teha.

54-aastane itaallane Maffei ütleb, et mustkunstiga hakkas ta esimest korda tegelema 11-aastaselt. «Itaalias, kui ma olin laps, lokkas terrorism. Ja mäletan inimesi, mu vanemaid nutmas. See oli Itaalia jaoks halb aeg. Aga Itaalias tegutses üks mustkunstnik ja iga kord, kui ta telekas esines, siis nägin, kuidas inimesed unustasid hetkeks oma probleemid. Mõtlesin endamisi, et tahan tulevikus olla nagu tema. Mitte seetõttu, et ta on mustkunstnik, vaid tal on võim anda inimestele rõõmu.»