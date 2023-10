SUUR VEEMURE ⟩ Võõpsu elanik küsib: kas teie annaksite oma lapsele vett sellisest tünnist?

Võõpsu veemurest on meedias viimasel ajal juttu olnud järjest enam. Siiski on olukord endine ja kohalikud elanikud lootust kaotamas. Võõpsu kaevuvett reostavad nitraat ja mangaan, mis mõlemad on põlluväetised. See, kuidas väetised kaevuvette jõudnud on, pole aga täpselt teada. Kaevuveele juba peale vaadates on aga selgemast selgem, et vesi on joogiks kõlbmatu.