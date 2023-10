Laupäeva hommikul lahkus meie seast kulturist Marek Kalmus, kes põdes rasket haigust. «Mul on hea meel, et sain talle veel silmast silma öelda, et ta on kallis,» jagas viimast hüvastijättu Inga Kaare, kelle treener ja toitumisnõustaja lahkunud kulturist aastaid oli. «Ja siis me nutsime...»