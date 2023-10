Vabakutseline filmikriitik Abrams, kelle arvustused on ilmunud näiteks New York Timesis ja Varietys, ei jäänud õudusfilmiga täiesti rahule, kuid annab sellele kolm tärni viiest. «Sellel pole erilist mõtet ja see ei liigu sujuvalt ühest stseenist teise. Aga, oh kurja, «Deliver Us» teeb kindlasti seda, mida ta teeb,» võtab Abrams oma arvamuse lühidalt kokku.