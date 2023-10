«Kahe päeva peale viis tundi und!» Grete Paia värske muusikavideo oli lauljatarile parajaks katsumuseks

Grete Paia fännidel on põhjust rõõmustada! Lauljatar on üle pika aja välja andnud uue singli, mis kannab nime «Võluväel». See on Paia on esimene lugu pärast möödunud aastal ilmunud Púr Múddi ja lauljatari ühist hitti «Ainult unustamiseks».

Tantsulise singli teeb eriliseks see, et see on üle pika aja lauljatari enda lugu. «Kui viimased aastad on kuidagi nii sattunud, et pigem olen lauludel olnud featuring artist, siis nüüd tundsin, et oleks õige aeg midagi päris enda oma taas välja anda,» rääkis Paia.

«Võluväel» valmis koostöös Eesti, Soome ja Rootsi laulukirjutajatega ning lüürika idee sai alguse ühest kindlast fraasist, mis lauljataril nädalaid peas ketras: «Musttuhat mustrit maas.»

Eriliseks teeb loo ka sellele valminud muusikavideo! «Muusikavideole lähenesin sel korral veidi teise nurga alt. Mõtlesin end proovile panna ning süüvida veidi videoproduktsiooni maailma. Kaamera, statiiv, paar tundi ning video filmitud. Üks terve päev kulus montaažile. Igatahes väga lahe kogemus,» võttis lauljatar kogemuse põgusalt kokku.

Päris sujuvalt kogu protsess siiski ei läinud. «Raske on ehk vale sõna, aga kõige aeganõudvam oli vast monteerimine. Kõige raskem jällegi see tohutu ajahäda, millega ma pidin rinda pistma,» avaldas ta Elu24-le.