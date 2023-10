«Kui vaja, siis kõik need raamatud, mis on alles, ma lähen käsitsi ja tirin need viis pilti välja, kus ma ise peal olen. Aga te ei murra mind,» avaldas Brigitte Susanne Hunt ühismeedias, kui tuli ilmsiks, et seltskonnastaar on oma äsja ilmunud raamatus «Ärahellitatud printsess» kasutanud pilte, milleks tal ei olnud luba. «Jah, Brigitte Susanne Hundile on nende rikkumiste tõttu tõepoolest nõudekiri esitatud,» ütleb Delfi Meedia ASi esindaja, PwC Legal Eesti advokaat Priit Lätt.