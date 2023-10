Seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt avaldas intervjuus Kroonikale, et tänu temale on mõni inimene soetanud endale kinnisvara ja mõni saanud lubada endale iluoperatsioone. See väide ei andnud rahu aga BSH endisele mänedžerile Marjen Võsujalale. «Kallis Brigitte, sinu tööeetikaga ei oleks ma iialgi ühtegi kinnisvara suutnud soetada,» kommenteerib Võsujalg enda Instagramis.