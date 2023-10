KATRIN PAUTS ⟩ BSH filmi «Ärahellitatud printsess» arvustus: edev reklaamklipp, mille vaatamise eest miskipärast raha küsitakse

Ausalt, tahtsin Brigitte Susanne Hundi filmikese «Ärahellitatud printsess» üle irvitada, sest mulle reklaamiti, et see 14 minuti pikkune teos (mille vaatamine maksab 10 eurot) on hirmus koomiline – õige sõna on vist kämp? No midagi Toomas Aria legendaarse rahvafilmi «Õiglus» sarnast. Aga mul hakkas hoopis kurb. See film võiks tõesti olla õppematerjal, kuidas tasuks oma elu mitte elada.