TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Venemaal ei tunta Soome presidenti ega endist peaministrit: kõige tuntum soomlane on Vene komöödiafilmi näitleja

Soome Moskva saatkond uuris venelaste suhtumist soomlastesse ja Soome riiki. Uuringu käigus aga selgus, et paljud venelased ei tunne Soome tuntuid poliitikuid üldse. «Tuntuim soomlane on endiselt see näitleja, keda tunneb ligi 20 protsenti venelastest,» kirjutab Ilta-Sanomat.