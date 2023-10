Kesklinna valitsuse peokutse tekitas poleemikat: ENSV kestab teil kabinettides edasi veel?

«Bajaani Igor, nagu päriselt?» imestatakse postituse all, milles Kesklinna valitsus kutsus linlasi Raua sauna sünnipäevale, kus astus üles vene päritolu lõõtspilli mängija. Kesklinna vanem Monika Haukanõmm selgitas, et muusik sai kutsutud, kuna tegu on tasemel pillimängijaga ja tema kavas oli nii Raimond Valgret kui ka loomingut Itaalia heliloojatelt.