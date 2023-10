13 JA REEDE ⟩ BSH esitleb raamatut Anu Saagimita. Bravuuritaril on täna isiklik vestlusõhtu

13 ja reede ehk päev, mil seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt esitleb Club Hollywoodis enda raamatut «Ärahellitatud printsess». Kui esmalt võis loota, et vestlust modereerib või rahvast üllatab kindlasti ka BSH suur iidol Anu Saagim, siis nüüd on selgunud, et bravuuritar seltskonnatähe üritusel viibida ei kavatse. Tal on samal ajal ühes pealinna ilusalongis isiklik vestlusõhtu. Kas kahe skandaalitari suhted on jäädavalt jääs?