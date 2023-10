VIDEOINTERVJUU ⟩ Häälesaates osalenud Emmanuel tunnistab, et temalt uuritakse veel tänaseni Brigitte kohta

«Mul on hea meel, et olen tuntuks saanud, kui paljud teised on halbade asjadega tuntuks saanud, siis minu puhul see ei kehti,» tunnistab häälesaates osalenud Emmanuel Testimony Odeh, kes on vaatajatele teada «Vallalise kaunitari» saatest, kus ta seltskonnastaari Brigitte Susanne Hundi südant võita püüdis.